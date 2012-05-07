У Чернівцях через недбальство лікарів померла 16-річна дівчина

Чернівці. 7 травня. УНІАН. Прокуратура Першотравневого району Чернівців порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками лікарні швидкої медичної допомоги, що призвело до смерті 16-річної дівчини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що з 29 квітня по 4 травня працівники лікарні, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, не надали хворій дівчині, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, належну медичну допомогу. В результаті такої бездіяльності пацієнтка 4 травня померла.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Досудове слідство у справі триває.