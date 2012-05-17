Боржник погрожував газовикам, які прийшли відключити газ, пістолетом

Івано-Франківськ. 17 травня. УНІАН. У селі Сопів Коломийського району щойно стався прикрий інцидент. 26-річний мешканець села погрожував пістолетом газовикам, які прийшли перекривати йому "блакитне паливо" через борги.

Як повідомляє кореспондент НТН Юлія Струк, яка виїхала на місце події, конфлікт на даний час врегульовано. Пострілів не було. Постраждалих немає. До речі, газова служба таки відключила агресивного боржника від газу.

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