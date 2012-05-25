У райвідділах міліції Львова поставлять лайтбокси

Львів. 25 травня. УНІАН. До Дня Незалежності України у райвідділах міліції Львова встановлять спеціальні пристрої – лайтбокси, за допомогою яких кожен громадянин зможе безконтактно повідомити про правопорушення в електронному варіанті.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні повідомив на засіданні Інформаційної ради начальник ГУ МВС України у Львівській області Олексагдр Рудяк.

Як зазначив очільник обласної міліції, інформацію, яку громадяни у вигляді заяв вноситимуть у лайтбокс, безпосередньо бачитиме начальник Головного управління МВС України у Львівській області, а також начальник Львівського міського управління міліції. При цьому, у людей буде можливість обирати мову для написання заяви – українську, російську, англійську чи польську. У перспективі може бути і німецька мова.

«Лайтбокси стануть безконтактним способом написання громадянами заяв», - сказав він.

Також Олександр Рудяк зазначив, що міліція Львівської області ще місяць назад на 100% була готовою забезпечити охоронну громадського порядку під час Євро.

«На матчі Чемпіонату Європи з футболу у Львові працівники міліції Львівщини забезпечать правопорядок і спокій громадян. У нас достатньо сил і засобів, аби все у нас пройшло без будь-яких ускладнень», - зазначив головний міліціонер Львівщини.