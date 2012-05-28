На Волині жінка заморила голодом свого одномісячного сина

Луцьк. 28 травня. УНІАН. Володимир-Волинська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу щодо місцевої жительки, яка заморила голодом свого одномісячного сина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, за словами старшого помічника прокурора області з питань захисту прав і свобод дітей Олексія Гоманюка, хлопчик народився в жінки, позбавленої раніше рішеннями судів батьківських прав на трьох неповнолітніх дітей.

Згідно з висновком судово-медичного експерта, причиною смерті малюка став голод. За місяць від народження вага дитини фактично не змінилася, хоча мала зрости на 600 г. Матір, зловживаючи алкоголем, тримала дитину в антисанітарних умовах і забувала годувати.