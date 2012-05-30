У Чернігові засуджено шістьох ”ніжинських робінгудів”

Чернігів. 30 травня. УНІАН. Деснянський районний суд Чернігова 29 травня оголосив вирок у кримінальній справі стосовно шести жителів області, які боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині і яких журналісти назвали ”ніжинськими робінгудами”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, вину підсудних доведено зібраними під час розслідування кримінальної справи доказами. Ці докази було перевірено у ході досудового слідства і визнано судом достовірними.

«На підставі матеріалів кримінальної справи судом постановлено вирок, за яким винних засуджено на строки від 7 до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При визначенні термінів покарання враховувалися попередні судимості, а також їхнє ставлення до скоєного», - сказано у повідомленні.

За неодноразовими заявами підсудних та їхніх захисників щодо нелегальних оборудок потерпілих проводилися перевірки у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України. У порушенні кримінальної справи відмовлено. Ці постанови у встановленому законом порядку не оскаржувалися.

Згідно з матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимих за тяжкі злочини громадян, протягом 2009-2010 років здійснювали озброєні напади та силовий захват жителів Ніжина та Чернігівської області, завдавали їм тілесних ушкоджень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та вимагали в них гроші. У ході супроводження кримінальної справи працівники УБОЗ УМВС в Чернігівській області задокументували 13 злочинів, 11 з яких - у складі організованої злочинної групи. Серед задокументованих злочинів: бандитизм, 5 вимагань, 2 розбійні напади, грабіж, незаконний обіг вогнепальної зброї та наркотичних засобів, незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадання документів.

Кримінальна справа була порушена у квітні 2010 року, розслідувалася УМВС України у Чернігівській області і направлена до суду з обвинувальним висновком у вересні 2010 року.

Разом з тим, підсудні на чолі з Владиславом Поповичем наголошують, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині.

Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у Ніжині функціонування мережі розповсюдження наркотиків.