В супермаркетах „АТБ” продавали масло з презервативами всередині

У три харківських супермаркети "АТБ" були підкинуті пачки масла "Хуторок" (торговельна марка "Рудь"), усередині яких знаходилися презервативи. Про це 31 травня в прес-центрі інформаційного агентства "STATUS QUO" заявив регіональний директор з продажу ТОВ "АТБ-маркет" (Харків) Юрій Шикер. За його словами, всього в три магазини підкинули 10 таких пачок. Після перегляду архівного відео було встановлено, що у двох супермаркетах масло підкидав молодий чоловік, хто підклав продукт у третьому магазині, з'ясовується.

Як зазначив Ю.Шикер, сьогодні він від імені "АТБ" звернеться до Дзержинського райвідділу міліції із заявою з приводу цієї ситуації і проханням знайти зловмисника. До заяви буде докладено відео з архівів супермаркетів. "Ми в нашій мережі по всій Україні зняли це масло з продажу. Виробники у відповіді на наш запит відзначили, що на заводах підкласти в масло презервативи неможливо, оскільки воно пакується автоматичними системами, і до них немає доступу", - зазначив Ю.Шикер.

Як розповіла харків'янка Лариса Різниченко, вона купила в супермаркеті "АТБ" на вул. 23 серпня вершкове масло. "Вдома я відкрила пачку і виявила в ній презерватив. Наступного дня я зареєструвала цей факт у товаристві захисту прав споживачів, де мені порадили звернутися до преси. Я звернулася також до санепідемстанції, де у мене прийняли заяву й пообіцяли перевірити магазин. Я прошу, щоб мені допомогли розібратися - як так виходить, що ми знаходимо в продукції презервативи?" - зазначила Л.Різніченко.

Вона розповіла, що вчора на зв'язок з нею вийшли виробники масла, які спробували "врегулювати це питання". "Вони пропонували домовиться мирним шляхом. Я не погодилася, тому що факт кричущий. Я купила масло, щоб додати в кашу дитині. Добре, що чужорідне тіло лежало зверху, і я його відразу помітила", - заявила Л.Різніченко.

Як зазначив комерційний директор торгового дому "Троянда" (дистрибутор торговельної марки "Рудь") Богдан Подмарьков, потрпляння презервативів у масло в процесі виробництва виключено. "Це неможливо: технологія ніколи не пропустить гумовий або інший виріб. Ми 12 років представляємо торговельну марку "Рудь". А те, що сталося зараз, - найімовірніше, підступи конкурента. За 12 років продаж масло "Хуторок" це перший подібний випадок. Зараз ми проводимо своє розслідування", - зазначив Б.Подмарьков.

STATUS QUO

