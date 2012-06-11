Житель Харкова хотів "залізти" в комп’ютерну мережу банків

Харків. 11 червня. УНІАН. У харків’янина вилучено саморобний пристрій для зчитування інформації з персональних банківських карток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Харківській області, співробітники СБУ встановили, що житель Харкова готується до несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж банківських установ для того, щоб заволодіти грошима з банківських рахунків фізичних осіб.

«З цією метою хакер виготовив спеціальний технічний засіб «скімер», призначений для отримання персональних банківських даних. Вказаний пристрій було обладнано мініатюрною кольоровою відеокамерою з об’єктивом типу Pinhole, що призначений для ведення прихованого відеоспостереження, а також мініатюрним мікрофоном», - зазначили в СБУ.

За висновками спеціалістів, вилучений пристрій відноситься до спеціальних технічних засобів негласного зняття інформації, застосування яких дозволено лише оперативним підрозділам правоохоронних органів з дозволу суду.

За матеріалами УСБУ в Харківській області зловмисника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 195-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації).

У СБУ зауважили, що якби зловмисник використовував вказаний пристрій для негласного отримання інформації, його дії кваліфікувалися б уже як кримінальний злочин за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).