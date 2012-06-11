На Хмельниччині чоловік зарізав брата і повісився у саду
17:49, 11 червня 2012Кримінал
0 0
Трагедія через горілку
Хмельницький. 11 червня. УНІАН. У селі Слобідка Балинська Хмельницької області 28-річний місцевий житель у власному будинку зарізав свого рідного брата, повідомила прес-служба МВС області.
Конфлікт виник під час спільного розпивання спиртних напоїв.
Нападник завдав удар складним ножем в живіт своєму 22-річному братові. Від отриманої рани потерпілий помер на місці події. Після скоєного чоловік покінчив життя самогубством, повісившись у саду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter