На Хмельниччині чоловік зарізав брата і повісився у саду

Хмельницький. 11 червня. УНІАН. У селі Слобідка Балинська Хмельницької області 28-річний місцевий житель у власному будинку зарізав свого рідного брата, повідомила прес-служба МВС області.

Конфлікт виник під час спільного розпивання спиртних напоїв.

Нападник завдав удар складним ножем в живіт своєму 22-річному братові. Від отриманої рани потерпілий помер на місці події. Після скоєного чоловік покінчив життя самогубством, повісившись у саду.

ТСН