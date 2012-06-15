У Черкасах попався на хабарі начальник Держветсанконтролю

Черкаси. 15 червня. УНІАН. У Черкасах під час отримання 10 тис. грн хабара затримано начальника Черкаського пункту Одеської регіональної служби Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті.

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, встановлено, що чиновник в період з серпня 2011 року по червень 2012 року вимагав від підприємця гроші за сприяння у видачі ветеринарних сертифікатів на сировину тваринного походження та її безперешкодний експорт.

Як повідомив УНІАН начальник Управління МВС в Черкаській області Валерій Дерновий, оперативники УДСБЕЗ виявили, що чиновник цього контролюючого органу вже тривалий час займається хабарництвом і налагодив чітку схему передачі коштів за кожен виданий та підписаний ним документ.

Відділом прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Зловмиснику інкримінується вимагання та одержання хабарів на загальну суму понад 200 тис. грн. З’ясовуються всі епізоди кримінальної діяльності затриманого, встановлюються інші посадові особи даної служби, причетні до цих злочинів. При проведенні обшуків у службовому кабінеті фігуранта знайдено та вилучено гроші та документи, які підтверджують його злочинну діяльність. Чиновника затримано.