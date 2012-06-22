В Одесі ревнивий сисадмін вбив і розчленував дружину

Одеса. 22 червня. УНІАН. Співробітники карного розшуку затримали підозрюваного у вбивстві через ревнощі 31-річної одеситки, яка протягом півтора місяця перебувала в розшуку, згідно з заявою родичів, поінформували сьогодні УНІАН у Відділі по зв’язках з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнив керівник Відділу Володимир Шаблієнко, зниклу 9 травня Вікторію Борис, врешті, було знайдено – вбитою, на жаль. Причому тіло жертви вбивця розчленував, упакував у поліетиленові пакети і закопав неподалік кінцевої зупинки міського автобусного маршруту №208.

За даними слідства, є підстави вважати причетним до жорстокого вбивства на грунті ревнощів 33-річного чоловіка Вікторії, з яким вона прожила у шлюбі близько 11 років. Однак хотіла його розірвати, бо покохала іншу людину – колегу по роботі.

Чоловік, що працював системним адміністратором в одній із фірм, не давав згоди на розлучення. І коли жінка наполягла на своєму, затаїв на неї злобу. Хоча з родичами замученої дружини і після вбивства спілкувався спокійно, навіть приходив до сестри вбитої дружини, щоб забрати в неї свою 5-річну дочку.

Зараз затриманий дає свідчення слідчому, що веде кримінальну справу, згідно з ознаками складу злочину, передбаченого ст.115 (навмисне вбивство) КК України.