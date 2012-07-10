На Закарпатті невідомі масово підпалюють автомобілі

9 липня прокурор Закарпатської області Анатолій Петруня провів міжвідомчу нараду керівників правоохоронних органів щодо стану додержання органами внутрішніх справ області кримінально-процесуального законодавства та законодавства про оперативно-розшукову діяльність при розслідуванні кримінальних справ про злочини пов’язані з умисним пошкодженням майна шляхом підпалу та вчинених щодо депутатів місцевих рад за 2011 рік та 5 місяців 2012 року.

У нараді взяли участь керівники облдержадміністрації та обласної ради, а також керівники правоохоронних органів.

Прокурор області наголосив, що за останні місяці злочини, пов’язані з підпалом майна, а особливо автівок закарпатців, набули масового поширення. З початку року до органів внутрішніх справ області надійшло 213 таких заяв і повідомлень, по 25 з них вже порушено кримінальні справи.

Збитки, завдані злочинами, становлять понад 446 500 грн., які ще не відшкодовані.

Зокрема на території міст Ужгорода та Мукачево скоєно 8 таких злочинів, Ужгородського району – два; Перечинського, Іршавського, Міжгірського, Рахівського – по одному.

Однією з причин такого становища є неналежна робота слідства.

При розслідуванні справ зазначеної категорії допускається тяганина, досудове слідство в окремих кримінальних справах здійснюється безсистемно, поверхово та епізодично.

Перевірками встановлено, що у більшості кримінальних справ зазначеної категорії досудове слідство безпідставно зупинялось, без виконання всіх можливих і необхідних слідчих дій, у зв’язку з чим постанови про зупинення досудового слідства неодноразово скасовувались прокуратурою, як такі що винесені передчасно.

Крім цього, у справах не завжди розглядаються усі можливі версії скоєного злочину. Критикував Анатолій Петруня правоохоронців і за неналежну співпрацю із засобами масової інформації. За його переконанням, останніми вкрай рідко преса залучається для встановлення очевидців злочину.

Внаслідок відсутності ініціативності слідчих органів щодо взаємодії з оперативними підрозділами найбільш зухвалі злочини цієї категорії залишаються нерозкритими.

Незважаючи на те, що протягом зазначених років на території області мали місце декілька навмисних підпалів, керівництвом УМВС України в Закарпатській області не вжито заходів до аналізу скоєних злочинів та виявлення схожого почерку.

За результатами наради прийнято постанову, у якій заплановано проведення визначених заходів з метою розкриття злочинів даної категорії, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі прокуратури Закарпатської області.