МВС організовуватиме взаємодію з міжнародними правоохоронцями

Київ. 31 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відніс до повноважень Міністерства внутрішніх справ України організацію взаємодії українських та міжнародних правоохоронних органів.

Про це йдеться в указі глави держави «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України», розміщеному на його офіційному сайті.

Відповідно до рішення Президента, положення про діяльність МВС доповнюється новими підпунктами. Серед них, зокрема, передбачено, що МВС організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з органами Інтерполу, Європейським поліцейським офісом (Європол), а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу.

Міністерство ініціюватиме проведення в інших державах за запитами правоохоронних органів України та організовує на території України за запитами правоохоронних органів держав-членів Інтерполу розшук осіб, які переховуються від органів слідства, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, а також без вісти зниклих осіб.

МВС здійснюватиме прийом-передачу осіб, щодо яких у встановленому порядку прийнято рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу, транзитне перевезення, тимчасову передачу або передачу для подальшого відбування призначеного покарання;

Відомство використовуватиме та надаватиме іншим правоохоронним органам України доступ до автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем і банків даних Генерального секретаріату Інтерполу, а також вносить до них відповідну інформацію правоохоронних органів України”.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.