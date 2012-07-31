У Криму потонули двоє росіян

Сімферополь. 31 липня. УНІАН. У Криму за добу потонули двоє громадян Росії.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі кримського управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

Так, на сході півострова загинув житель Курської області Росії, який, за словами дружини, рятував її в морі, але був накритий хвилею й пішов під воду.

Трагедія сталася на дикому пляжі в районі селища Маяк неподалік від Керчі. Чоловіку було 64 роки.

Рятувальники витягли тіло з води на берег. Медики констатували біологічну смерть туриста внаслідок утоплення. Подробиці інциденту з`ясовують співробітники міліції.

Ще один чоловік із Росії - 42-річний житель Таганрога - потонув у районі Ялти. Обставини пригоди встановлюються.