СБУ накрила «пральню», через яку відмили 150 мільйонів

Херсон. 4 серпня. Уніан. У Херсонській області СБУ виявила конвертаційний центр, через який легалізовано 150 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Херсонській області, ліквідовано багатофункціональний міжрегіональний конвертаційний центр, що спеціалізувався на проведенні протиправних операцій із металом і легалізації фінансових ресурсів, отриманих злочинним шляхом.

Організатори злочинного бізнесу - місцеві підприємці - скуповували у населення металобрухт через ряд нелегальних пунктів прийому, підробляли документи про законність походження товару та його вартість і продавали вагонними нормами на промислові підприємства України. Одержану плату за поставки «прокручували» на рахунках декількох комерційних структур із ознаками фіктивності, переводячи таким чином безготівкові кошти в готівку, що дозволяло бізнесменам ухилятися від сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Послуги «конвертації» вони пропонували й іншим суб'єктам підприємництва з різних регіонів України, оцінюючи свій «гонорар» у розмірі 5 - 8% від суми операцій.

Серед клієнтів тіньової схеми траплялися й державні підприємства.

Зараз слідчими УСБУ в Луганській області розслідується кримінальна справа за фактом привласнення бюджетних коштів, які були «відмиті» зокрема за допомогою херсонського центру.

Всього ж за 2,5 роки існування через рахунки центру пройшло майже 150 млн гривень.

1 серпня співробітники УСБУ провели обшуки в офісних приміщеннях нелегальної структури й за місцем проживання зловмисників. Вилучено готівку в розмірі 60 тис. грн, печатки з реквізитами фіктивних фірм і записи чорної бухгалтерії. Також у межах міста виявлено 6 пунктів скупки металобрухту, які існували нелегально й були створені для прийому брухту в населення.

Під час слідчих дій також знайдено 2 одиниці вогнепальної зброї й засоби технічного знімання інформації.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи слідчими УСБУ стосовно конкретних організаторів конвертаційного центру та його клієнтів за ст.205 (фіктивне підприємництво), ст.358 (використання підроблених документів, печаток і штампів), ст.209 (легалізація котів, одержаних злочинним шляхом) і ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України.