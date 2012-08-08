Клієнт прострелив голову таксисту

У Дніпропетровську клієнт вистрілив таксисту в голову, коли вони їхали за адресою.

27-річний таксист, який займається вантажними перевезеннями на мікроавтобусі Мерседес, розповів – на площі Островського до нього підійшов чоловік і попросив з'їздити за вантажем до вокзалу Дніпродзержинська і повернутися назад. Він погодився, тож вони поїхали.

По дорозі, біля села Українка, клієнт попросив його зупинитися. І коли він виконав прохання, чоловік дістав саморобну однозарядну зброю і вистрелив йому в голову.

Таксиста з простреленим черепом він залишив біля дороги і поїхав на його мікроавтобусі до Дніпродзержинська. Затриманий зізнався, що вже рахував, скільки заробить на вкраденому мікроавтобусі. Запевняє, що був тверезий і все сталося спонтанно, заздалегідь нічого не планував.

Тим часом власник мікроавтобуса дивом опритомнів і навіть зміг дістатися з траси до лікарні. Медики подзвонили до правоохоронців, які знайшли викрадене авто на території покинутої недобудови в Дніпродзержинську.

Неподалік знайшли і самого викрадача. У міліції розповіли, що 46-річний чоловік одружений, безробітний, судимий раніше не був. А свій вчинок пояснив бажанням заробити. За захоплення мікроавтобуса силою та замах на вбивство йому загрожує до 15 років тюрми.

ТСН