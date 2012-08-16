На трасі Київ-Харків маршрутка врізалася у вантажівку
09:50, 16 серпня 2012Кримінал
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ДТП сталась вночі
Полтава. 16 серпня. УНІАН. Сьогодні в 0.05 біля с. Вікторія Пирятинського району Полтавської області на автошляху Київ – Харків сталося зіткнення маршрутного таксі (18 пасажирів) і вантажного автомобіля.
Як повідомляє прес-служба МНС, одна людина загинула, ще 13 з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.
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