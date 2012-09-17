У поїзді “Київ – Львів” пасажири влаштували масову бійку

17:02, 17 вересня 2012
Кримінал
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Двох чоловіків госпіталізовано

Львів. 17 вересня. УНІАН. У поїзді сполученням „Київ-Львів” пасажири влаштували масову бійку, внаслідок чого двох чоловіків швидка доставила в лікарню, а чотири інших учасника бійки зняті з поїзда і доставлені до лінійного відділу міліції.

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, подія сталася минулими вихідними.

Згідно повідомлення, до чергової частини лінійного відділу на станції Сарни поступило повідомлення про те, що у 16-му вагоні поїзда № 141 сполученням „Київ-Львів” шестеро осіб в стані алкогольного сп’яніння затіяли суперечку, яка перетворилася на бійку.

Правоохоронці на місці події встановили, що учасниками бійки виступили 29-річний мешканець Миколаївської області, 31-річний житель Харкова, 24-річний мешканець Кіровограда та троє мешканців Волинської області один 23-х та двоє 24-х років.

Згідно акту начальника поїзда, четверо осіб зняті з поїзда та доставлені до чергової частини міліції, а двоє учаників бійки каретою швидкої допомоги доставлені до приймального відділення Сарненської центральної районної лікарні.

Вирішується питання про порушення кримінальної за даним фактом справи за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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