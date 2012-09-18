На Черкащині мати повісилась, бо випадково задавила свою дитину

Черкаси. 18 вересня. УНІАН. В місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області ввечері 17 вересня у власному будинку повісилася 20-річна мати, яка випадково вбила власного кількамісячного сина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, труп дівчини виявили повішеним на дверях будинку. На столі в кімнаті міліціонери знайшли записку, в якій жінка написала, що вона випадково лягла на свою дитину, яка від цього померла. А оскільки жити з думкою про смерть малюка вона не зможе – вирішила звести рахунок з життям. В кімнаті будинку правоохоронці знайшли труп немовляти.

За даним фактом Корсунь-Шевченківським райвідділом міліції УМВС в Черкаської області проводиться перевірка.