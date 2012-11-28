Правоохоронці припинили діяльність групи іноземців-кардерів

Київ. 28 листопада. УНІАН. Оперативники Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України припинили діяльність групи іноземців-кардерів. Завдані ними збитки оцінюються у більш як 40 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, громадяни однієї із сусідніх з Україною держав налагодили свій злочинний «бізнес» на території Одеської та Чернівецької областей, починаючи з 2011 року. Використовуючи підроблені платіжні картки одного з банків США, зловмисники завдали цій фінансовій установі збитків на суму більш як 40 тисяч доларів США. Кошти вони переказували за допомогою однієї з міжнародних платіжних систем і отримували за підробленими документами.

У ході проведених санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих правоохоронцями було вилучено 9 ноутбуків, 21 мобільний телефон, 73 стартових пакети операторів України, Молдови та Румунії, інше необхідне обладнання, а також 29 підроблених платіжних карток. Вилучені речі направлені до НДЕКЦ УМВС України в Чернівецькій області для проведення необхідних експертиз.

Одночасно з цим, за інформацією, переданою українськими правоохоронцями каналами Європолу, двоє зловмисників були затримані на території Словенії. У них було вилучено понад 130 підроблених документів та обладнання для їх виготовлення.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За рішенням суду їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

*** Кардери здійснюють злом і незаконне використання інформації з чужих кредитних карток.