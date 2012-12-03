Зловмисники незаконно втручалися в роботу банкоматів

Полтава. 3 грудня. УНІАН. У Полтавській області міліція почала кримінальне розслідування стосовно зловмисників, які незаконно втручалися в роботу банкоматів на території України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю облуправління міліції, працівниками підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС України в Полтавській області припинено діяльність організованої групи осіб, причетної до несанкціонованого втручання в роботу банкоматів впродовж 2011-2012 років на території Полтави, Харкова, Кременчука й Кіровограда, що завдало значних матеріальних збитків фінансовим установам і їх клієнтам.

У процесі розслідування низки кримінальних злочинів було встановлено, що до їх вчинення можуть бути причетними двоє жителів Черкас віком 35 і 36 років, які за допомогою спеціального пристрою «скіммер» несанкціоновано втручалися в роботу банкоматів, отримували інформацію, занесену в банкомати й на магнітні стрічки банківських платіжних карток, пін-коди, після чого виготовляли дублікати платіжних карт і знімали готівку з банкоматів на території України. Крім того, було встановлено, що в травні цього року зловмисники вилетіли до Тель-Авіва (Ізраїль). Там, під час чергової спроби зняти гроші з використанням підроблених платіжних карток, одного з них було затримано місцевою поліцією.

Інший зловмисник встиг зникнути й повернутися в Україну. Проте, за деякий час чоловіка було затримано співробітниками підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю УМВС України в Полтавській області на території Черкаської області. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання обох зловмисників було вилучено речові докази, що свідчать про їхню причетність до скоєних злочинів.

Наприкінці минулого тижня слідчими було розпочато кримінальне провадження стосовно зловмисників за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж або мереж електрозв`язку) і ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.