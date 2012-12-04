На Дніпропетровщині в ДТП загинув депутат облради

Дніпропетровськ. 4 грудня. УНІАН. 2 грудня у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на 448 км автошляху «Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя» загинув депутат Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів Анатолій Скорук.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу Дніпропетровської області. 55-річний А.Скорук був керівником Федерації футболу Томаківського району Дніпропетровщини, членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.

Згідно з інформацією, автомобіль Range Rover під керування А.Скорука рухався в бік Запоріжжя. На 448 км автошляху депутат не впорався з керуванням та виїхав на роздільну смугу, де скоїв наїзд на колесовідбійний брус. В результаті зіткнення А.Скорук загинув на місці.