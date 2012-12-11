У Вінниці міліція затримала студента, який пограбував банк

Вінниця. 11 грудня. УНІАН. Співробітники вінницької міліції 10 грудня затримали підозрюваного в пограбуванні відділення банку у Вінниці, яке сталося у листопаді.

Про це повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, працівники міліції встановили та затримали чоловіка, причетного до пограбування відділення банку, яке сталось 23 листопада.

Оперативники шукали зловмисника за описом, складеним зі слів касира, та відео з камер спостережень. Через два тижні зловмисник, причетний до даного правопорушення був затриманий. Ним виявився 19-річний житель Теплицького району. У Вінниці хлопець заочно навчався в одному з університетів.

Зі слів підозрюваного, на злочин він наважився через свої боргові зобов’язання. Своїми тимчасовими заробітками, молодик не міг назбирати 20 тисяч гривень, які він заборгував. Просити постійно грошей у батьків він не міг, тому вирішив їх отримати злочинним шляхом – вчинити напад на відділення баку. Для більшої переконливості своїх намірів підозрюваний взяв із собою іграшковий пістолет. Єдине чого не зміг передбачити чоловік, що в касі виявиться незначна для нього сума – близько 2 000 гривень.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Проводиться розслідування.

За скоєння такого правопорушення передбачено покарання від 2 до 7 років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці невідомий 23 листопада близько 16 години здійснив пограбування відділення одної з банківських установ. На місці пригоди слідчо-оперативною групою міліції було встановлено, що до приміщення банківської установи зайшов невідомий та передав касиру записку вимогою добровільно віддати гроші, інакше він застосує силу.

Налякана працівниця банківського відділення зібрала усі гроші, що були в касі, та віддала їх зловмиснику. Після чого він з місця пригоди зник.