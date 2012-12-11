У Львові під багатоповерхівкою знайшли арсенал боєприпасів

Київ. 11 грудня, УНІАН. У Львові евакуйовано 150 мешканців дев’ятиповерхівки через виявлені у підвалі боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 10 грудня о 12.51 до МНС надійшло повідомлення, що у Львові по вул. Шевченка, 322, в підвалі 9-поверхового житлового будинку під час проведення ремонтних робіт опалювальної системи виявлено 2 боєприпаси часів війни.

До місця події негайно прибули працівники МНС, правоохоронці та представники місцевої влади. Для вилучення боєприпасів було подано термінову заявку начальнику 3-го регіонального центру швидкого реагування МНС України. Працівниками міліції з будинку виведено близько 150 осіб.

О 18.05 в ході обстеження піротехнічною групою МНС України встановлено, що виявлені предмети є вибухобезпечними – це корпуси мінометної міни та протитанкової гранати.