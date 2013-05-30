15 міліціонерів притягнуть до відповідальності
За бездіяльність під час сутичок на мітингу
До дисциплінарної відповідальності за бездіяльність під час сутичок на мітингу 18 травня притягнуть 15 працівників міліції.
Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Головного управління МВС України в Києві Валерій Сімон в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».
”Щодо дисциплінарної відповідальності правоохоронців… Перевірка дійсно в Головному управлінні завершена, і за результатами цієї перевірки виданий відповідний дисциплінарний наказ про заходи дисциплінарного реагування стосовно 15 працівників ГУ МВС”, - сказав він.
Окрім того, за словами правоохоронця, встановлено ще 2 особи з числа ”спортсменів” - одна з них з Каховки, інша – із селища міського типу, що знаходиться в Київській області.
Сімон зазначив, що всього вже впізнали 11 осіб, які були присутні під час сутички, враховуючи Вадима Тітушка. За словами правоохоронця, нікого нового не затримали.
Начальник ГУ МВС України в Києві Валерій Коряк заявляв, що співробітники міліції ”проявили нерішучість” під час інциденту з побиттям журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя 18 травня.
Джерело: http://www.pravda.com.ua/news/2013/05/30/6990998/