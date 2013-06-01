У лікарні Борисполя заробітчани травмували лікаря

Працівники міліції затримали чоловіка, який 30 травня близько 23.00 на території Бориспільської центральної районної лікарні поранив ножем лікаря прийомного відділення.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю МВС України, на місці пригоди було затримано трьох із чотирьох учасників інциденту.

У результаті проведення слідчо-оперативних заходів працівники сектора дільничних інспекторів міліції та карного розшуку особу четвертого нападника встановили та за півдоби затримали у Білій Церкві Київської області.

Зловмисниками виявилися громадяни іншої країни, які перебували у Борисполі на заробітках.

Як з’ясували правоохоронці, 33-річний чоловік близько 22.00 звернувся за медичною допомогою в приймальне відділення центральної районної лікарні. Медпрацівники надали йому необхідну допомогу та залишили у відділенні відпочити.

У цей час до хворого завітали його брат з двома товаришами, які були у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіки почали сваритися з лікарем, щоб той швидше надав медичну допомогу, після чого вийшли на вулицю та розпивали там спиртні напої.

Після надання необхідної допомоги хворому лікар разом з ним вийшов на вулицю. Побачивши, що іноземці порушують громадський порядок та розпивають спиртні напої на території медзакладу, зробив їм зауваження. Один з них на це зреагував агресивно та затіяв бійку, під час якої наніс лікарю колото-різані рани черевної порожнини.

34-річному лікарю вдалося відштовхнути нападника та сховатися у приміщенні лікарні й попросити допомоги у колег, які і викликали правоохоронців.

Постраждалого прооперовано, він перебуває у реанімаційному відділенні.

За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції ГУ МВС України у Київській області відкрито кримінальне впровадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

