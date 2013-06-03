У Миколаєві неповнолітній „замінував” школу
Телефонного хулігана затримали
У Миколаєві правоохоронці затримали телефонного хулігана, який повідомив про хибне мінування школи.
Про це УНІАН повідомили у групі зв`язків із громадськістю Миколаївського міського управління УМВС у Миколаївській області.
За даними міліції, сьогодні вдень до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що школа № 48 по вул. Попеля в Корабельному районі Миколаєва замінована.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Корабельного райвідділу міліції, співробітники ДСНС, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовим собакою, а також бригада швидкої медичної допомоги.
Район можливої події було оточено. З приміщення школи було евакуйовано 25 чоловік, 16 з яких - діти. Правоохоронці перевірили установу і прилеглу територію, вибухового пристрою виявлено не було.
Співробітники міліції встановили особу людини, яка телефонувала. Ним виявився неповнолітній житель Корабельного району. В даний час за цим фактом проводиться перевірка, з`ясовується, чи вчиться затриманий у зазначеній школі та які мотиви його вчинку.