У Миколаєві неповнолітній „замінував” школу

У Миколаєві правоохоронці затримали телефонного хулігана, який повідомив про хибне мінування школи.

Про це УНІАН повідомили у групі зв`язків із громадськістю Миколаївського міського управління УМВС у Миколаївській області.

За даними міліції, сьогодні вдень до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що школа № 48 по вул. Попеля в Корабельному районі Миколаєва замінована.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Корабельного райвідділу міліції, співробітники ДСНС, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовим собакою, а також бригада швидкої медичної допомоги.

Район можливої події було оточено. З приміщення школи було евакуйовано 25 чоловік, 16 з яких - діти. Правоохоронці перевірили установу і прилеглу територію, вибухового пристрою виявлено не було.

Співробітники міліції встановили особу людини, яка телефонувала. Ним виявився неповнолітній житель Корабельного району. В даний час за цим фактом проводиться перевірка, з`ясовується, чи вчиться затриманий у зазначеній школі та які мотиви його вчинку.