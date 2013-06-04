Посадовці військового концерну завдали державі 1,1 млн грн збитків

На Житомирщині викрито посадовців концерну «Військторгсервіс», які за три роки завдали державі 1,1 млн грн збитків.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, Житомирською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері встановлено, що між житомирською філією концерну «Військторгсервіс» та фізичними і юридичними особами з метою ухилення від процедури укладання договору оренди укладено 14 так званих договорів про надання послуг забезпечення робочого місця, за якими фактично в оренду було передано цілісний майновий комплекс загальною площею понад 995 кв. м.

Як зазначив начальник відділу захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Володимир Сукач, у випадку оренди нерухомого державного майна підприємства, загальна площа якого перевищує 200 кв. м, орендодавцем виступає Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва. При цьому орендна плата в розмірі 70% направляється до держбюджету, а 30% - підприємству, на балансі якого знаходиться таке майно.

В результаті вказаних дій службових осіб житомирської філії «Військторгсервісу» у період з січня 2010 року по травень 2013 року не перераховано до бюджету коштів у сумі понад 1,1 млн грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.