Екологи заявляють, що в Україні розвивається рух зоосадистів.

Про це директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Борейка, починаючи з 2010 року, в Україні розвивається рух так званих догхантерів, тобто вбивць бездомних собак.

“Порахувати кількість догхантерів важко. Але на їхніх сайтах сьогодні зареєстровано близько 50 тис. активних користувачів, які постійно викладають фото та відео своїх жертв. Їх кількість зростає, а ще декілька років тому в Україні не було навіть таких об`єднань”, - зазначив Борейко.

За спостереженням еколога, активісти руху догхантерів, як правило, молоді заможні люди, які за допомогою пневматичної зброї полюють у містах на бездомних тварин чи великих птахів заради розваги. Вони мають свою філософію, спільноти і навіть сленг.

“Оскільки полювання відбувається в містах, нерідко під обстріл потрапляють люди. Так в рік трапляється близько 10-15 випадків поранення людей від куль догхантерів”, - підкреслив Борейко.

На переконання директора центру, всі рухи догхантерів є наслідком вдалого проекту продавців зброї.

“Одним з факторів масового розвитку цього руху є те, що стріляти з пневматичної зброї калібру менше 4,5 мм в Україні можна всюди.

Адміністративний кодекс не передбачає за це покарання. Це є великою прогалиною в українському законодавстві”, - наголосив Борейко.

Еколог наголосив на необхідності внесення зміни до законодавства щодо запровадження правил використання пневматичної зброї будь-якого калібру.

“Це звичайний цивілізований спосіб в європейських державах: в Польщі, в Німеччині тощо. В цих країнах закон забороняє використовувати пневматичну зброю в місті просто так”, - сказав він.

Разом з тим Борейко підкреслив, що розвиток руху догхантерів може призвести до вкрай негативних наслідків для всього суспільства.

“Держава має приділити увагу проблемі зоосадистів, оскільки жорстоке та нездорове поводження з тваринами може перейти і на людей”, - констатував Борейко.