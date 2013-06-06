Затримали виконавця замаху на львівського бізнесмена Федишина

5 червня у селі Піщане Бахчисарайського району АР Крим львівські представники УБОЗу, спецпідрозділу "Сокіл" і слідчі затримали четвертого фігуранта у справі замаху на директора ринку "Шувар" Романа Федишина.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк зазначив, що на даний момент затриманий дає покази: «Це той чоловік, який виготовив близько 5 вибухових пристроїв, випробовував їх і той, що натиснув на кнопку». Він уточнив, що вибуховий пристрій був радіокерованим.

Водночас, керівник Львівського УБОЗу ВасильТелиця нагадав, що до групи, яка скоїла замах входило чотири особи. Всі - мешканці Львівської області. Троє з них раніше судимі, в тому числі, двоє з них працювали на "Шуварі". Він нагадав, що організатор замаху Опанасенко засуджений до довічного ув’язнення. Він входив до злочинного угрупування "Хіміка" і саме він підібрав трьох виконавців, яким за виконання замовлення заплатив 5 тисяч доларів.

Також він повідомив, що затриманий мав навики виготовлення вибухівки, оскільки працював електриком та слюсарем.

За словами Рудяка, затриманий зараз дає покази , які сходяться з показами інших фігурантів справи. "Він має шанси не отримати довічне, якщо співпрацюватиме зі слідством", – сказав Рудяк.

Зараз триває досудове слідство, його планують закінчити за місяць-півтора і передати до суду.

Нагадаємо, 26 жовтня 2006 року у Львові підірвали автомобіль директора ТзОВ "Шувар" Романа Федишина. Внаслідок вибуху загинула 14-річна учениця Сихівської гімназії Марія Куцинда. Федишин був травмований. Прокуратура порушила кримінальну справу за трьома статтями КК України: ч.2 п.5 ст.115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч.2 п.5 ст.15 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) і ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).

У цій справі затримано трьох підозрюваних. 27 листопада 2006 року Володимир Панасенко був заарештований за звинуваченням у змовництві замаху на директора ТзОВ "Шувар" Федишина та вбивстві неповнолітньої Марії Куцинди. Володимир Панасенко - співзасновник ТзОВ "Шувар" та співвласник ТзОВ "Шувар-Буд" (має 50% акцій). Його дружина Лариса Панасенко володіє 8% акцій ТзОВ "Шувар".

У справі замаху на життя Романа Федишина було допитано ще 15 свідків.

У вересні 2008 року Львівський апеляційний суд засудив до довічного ув’язнення у справі щодо замаху на життя Романа Федишина Володимира Панасенка.



ZAXID.NET

