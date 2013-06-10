У міліції кажуть, що автомобіль Тетяні Чорновол повернули

У міліції Київської області заперечують інформацію про начебто неповернення автомобіля, вилученого в журналістки Тетяни Чорновол 6 червня у Вишгороді.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, автомобіль журналістці було повернуто ще 8 червня, про що вона підписала відповідний документ, а також за рішенням суду сплатила штраф у сумі 170 грн, який на Чорновол було накладено за порушення громадського порядку під час проведення журналістської акції.

*** Журналістка Чорновол у своєму блозі на «Українській правді» написала сьогодні, 10 червня, що міліція вилучила її автомобіль на штрафмайданчик після акції 6 червня під резиденцією Президента «Межигір`я».

«В День журналіста я поїхала на традиційне журналістське святкування під резиденцію «Міжгір`я» і втратила автомобіль. Його забрала міліція і ось вже кілька днів він «закритий» на штрафмайданчику у Вишгороді», - повідомила Чорновол.

Джерело: http://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol/51b57d283075e/