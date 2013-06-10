Працівник Аграрного фонду вимагав 100 тис. грн хабара

Працівника Аграрного фонду України затримано у Києві за вимагання 100 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, за матеріалами Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС у Київській області слідчим відділом Броварського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) за фактом вимагання працівником державної бюджетної установи «Аграрний фонд України», за посередництвом жителя Києва, у приватного підприємця з Броварів хабара за надання доручення на право отримання 304 тонн пшениці 6-го класу, що перебувала на балансі у фонді.

Працівники міліції Київщини затримали посадовця у столиці під час отримання ним вказаної суми. Під час затримання чоловік добровільно віддав правоохоронцям гроші та зізнався у скоєнні правопорушення.

35-річний хабарник разом з 41-річним посередником затримані у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні злочину.

Посадовцю загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.