У ВР хочуть відхилити законопроект „стримання суддів та прокурорів”

Депутати пропонують ВР відхилити законопроект, який мав стримувати суддів та прокурорів від порушення прав громадян.

Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем`якін, народні депутати від Партії регіонів Володимир Олійник та Володимир Малишев зареєстрували у Верховній Раді проект постанови щодо відхилення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та слідчими прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України.

Текст відповідного проекту постанови на сайті ВР у даний час недоступний.

Законопроектом народних депутатів від «Батьківщини» Кожем`якіна та Сергія Саса «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та слідчими прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України» пропонується створити додаткові умови для запобігання порушенню конституційних прав і свобод людини і громадянина з боку суддів, прокурорів та слідчих шляхом застереження цих осіб від подібних дій тим, що навіть після спливу тривалого терміну з моменту вчинення порушення ними конституційних прав та свобод людини (в тому числі після спливу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності) юридична відповідальність за це наставатиме у формі скасування «пільгового» пенсійного забезпечення та перерахування пенсії на загальних підставах.

Так, законопроектом пропонується доповнити закони «Про прокуратуру», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про судоустрій і статус суддів» положеннями, згідно з якими особи, пенсія яким призначена на підставі цих норм, втрачають право на її отримання в разі набрання законної сили рішенням суду України або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яким встановлено факт вчинення суддею, прокурором чи слідчим порушення прав чи свобод громадянина, закріплених Конституцією України, в період перебування на посаді, яка давала право на призначення такої пенсії. В цьому випадку пенсія нараховується згідно з законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.