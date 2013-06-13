В Одесі вбили подружжя

В Одесі 12 червня відбулося подвійне вбивство, ще одна людина госпіталізована.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, по спецлінії «102» надійшло повідомлення від 46-річного чоловіка про те, що йому нанесені ножові поранення в квартирі по вулиці Зоопаркова, де він перебував у гостях.

Слідчо-оперативна група Шевченківського відділу міліції встановила, що напередодні за вказаною адресою до господарів - 42-річного чоловіка та його 35-річної дружини - в гості прийшли двоє чоловіків. Між гостями та господарями квартири виник конфлікт. Під час словесної перепалки, один з гостей схопився за ніж, в результаті чого подружжя отримало смертельні ножові поранення, а 46-річний чоловік був госпіталізований в одну з міських лікарень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.115 «Умисне вбивство» КК України, встановлюється особа підозрюваного у скоєнні злочину.