Троє людей загинуло в ДТП на Львівщині. Фото
09:05, 13 червня 2013Кримінал
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Серед загиблих – дитина
У Львівській області під час зіткнення двох легкових автомобілів загинуло три особи. Серед загиблих – 13-річна дитина. Аварія сталася 13 червня близько 2:00 на дорозі Київ-Чоп, поблизу села Новий Милятин.
ДТП поблизу села Новий Милятин/Фото: ДАІ у Львівській області
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій України, в аварії також травмувалося 4 осіб.
Постраждалих з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до Буської центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронці проводять розслідування.
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