Троє людей загинуло в ДТП на Львівщині. Фото

09:05, 13 червня 2013
Кримінал
1 0

Серед загиблих – дитина

У Львівській області під час зіткнення двох легкових автомобілів загинуло три особи. Серед загиблих – 13-річна дитина. Аварія сталася 13 червня близько 2:00 на дорозі Київ-Чоп, поблизу села Новий Милятин.


ДТП поблизу села Новий Милятин/Фото: ДАІ у Львівській області

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій України, в аварії також травмувалося 4 осіб.

Постраждалих з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до Буської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронці проводять розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter