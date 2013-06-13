Троє людей загинуло в ДТП на Львівщині. Фото

У Львівській області під час зіткнення двох легкових автомобілів загинуло три особи. Серед загиблих – 13-річна дитина. Аварія сталася 13 червня близько 2:00 на дорозі Київ-Чоп, поблизу села Новий Милятин.



ДТП поблизу села Новий Милятин/Фото: ДАІ у Львівській області

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій України, в аварії також травмувалося 4 осіб.

Постраждалих з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до Буської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронці проводять розслідування.