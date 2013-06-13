У Черкасах горіла лікарня: загинула людина, 16 хворих евакуювали

У Черкасах на території другої міської лікарні сталася пожежа в одній з палат. У результаті пожежі загинула одна особа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загоряння сталося в окремо стоячій будівлі терапевтичного відділення у палаті № 7.

Під час гасіння пожежі 16 хворих евакуювали на свіже повітря. У палаті на площі 10 кв. м вогнем знищено два ліжка, пошкоджено віконні рами, двері та підлогу.

Причина пожежі встановлюється.