У справі вбивства судді Трофимова з’явилась «цікава інформація»

У справі про вбивство харківського судді Володимира Трофимова та членів його родини з’явилась «цікава інформація», але для повного завершення розслідування потрібен час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко в інтерв’ю журналістам у Києві.

“Оперативна інформація, яка надходить до мене, вона заслуговує інтересу”, - сказав міністр.

За словами Захарченка, 12 червня хід розслідування цієї справи заслуховувався у Генеральній прокуратурі у присутності заступника генпрокурора Віктора Войцишена.

“Ми продовжуємо працювати. Міліція ні на один день не припиняла роботи, усі кращі сили продовжують працювати по цій справі. Це кваліфікований злочин, він, безумовно, непростий для того, щоб дуже легко розкрити”, - зазначив міністр.

За словами Захарченка, цей злочин стоїть на контролі, “і я думаю, що це (розкриття вбивства -УНІАН) справа часу”.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі вбили суддю одного з райсудів Харкова Трофимова і трьох членів його сім`ї. За даними міліції, обезголовлені тіла виявив у квартирі судді близький родич загиблих. Було вбито 58-річного Трофимова, його 59-річну дружину, їхнього 30-річного сина і 29-річну цивільну дружину сина. Вбивці забрали з місця злочину відрізані голови убитих.