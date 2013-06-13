П’яний суддя-дебошир з Харкова пожалівся на розірване вухо

П'яний суддя, який влаштував нічну бійку в ресторані "Старгород" у Харкові, стверджує, що версія міліції - брехня і скаржиться на завдані йому каліцтва.

Як виявилося, п'яний дебошир - суддя Київського райсуду Харкова 38-річний Денис Нев'ядомський, передає "Комсомольская правда в Украине".

Нагадаємо, сьогодні вранці співробітники Держслужби охорони озвучили версію, згідно з якою п'яний суддя кричав і бешкетував в ресторані. А після того, як його спробували затримати міліціонери, поривався вихопити у них зброю, викгукуючи при цьому, що всіх перестріляє.

Зараз Денис Нев'ядомський лежить в одній з харківських лікарень. Він розповів, що в нього розірвана мочка вуха та обпалені очі.

Про те, як все сталося, і хто його покалічив, суддя вважає за краще не розповідати. Однак запевняє - інформація, озвучена прес-службою ДСО, є неправдивою.

"В інтересах слідства я поки не можу дати жодних коментарів. Є відеозапис, в якому все відображено об'єктивно, точно та відповідає показанням, які я дав слідчому. Поки слідчий не вирішить, що цю інформацію можна оприлюднити, я не маю права її розголошувати. Жодне слово в повідомленні, яке виклала служба ДСО, не є правдою. На жаль, більшого поки сказати не можу", - заявив він.

А ось про отримані ушкодження Нев'ядомський розповідає більш охоче. "Не можу сказати, які саме ушкодження отримав - середнього ступеню тяжкості чи легкі, я не експерт, але не збираюся нічого накручувати. Як буде, так і буде. В мене сильно постраждало обличчя, розірвана мочка вуха, пробита на обличчі дірка, дуже сильно побита ліва частина спини і опік 2 і 1 ступеня очей сльозогінним газом", - повідомив суддя.

Як повідомлялося раніше, двох міліціонерів, які, за версією ДСО, брали участь у приборканні судді, затримали за ініціативою прокуратури.

Нагадаємо, у 2011 році в Черкасах п'яний суддя обматюкав охоронця та погрожував звільненням міліціонерам.

ТСН