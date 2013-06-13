Мін’юст пропонує завіряти нотаріально валютні пожертви

Міністерство юстиції пропонує завіряти нотаріально благодійні валютні пожертви на суму, що більша за 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму.

Зміни до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації», що узгоджують окремі його норми з нормами Цивільного, Податкового кодексів та Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», розробило Міністерство юстиції, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроект розроблено на виконання низки урядових доручень, а також доручення Президента України щодо удосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності. Проект виставлено на сайті Міністерства юстиції з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

Так, проектом закону пропонується встановити, що договір про благодійну пожертву валютних цінностей на суму, яка перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, має укладатися у письмовій формі і підлягати нотаріальному посвідченню. Таким чином, Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації» планується узгодити з нормами Цивільного кодексу щодо посвідчення договору про благодійну пожертву валютних цінностей.

З видів благодійної діяльності пропонується вилучити негрошові лотереї, оскільки законодавство не містить такого поняття.

Із закону пропонується вилучити положення, що підставами для постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації є позов державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, адже Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не передбачає таких повноважень державного реєстратора.

Із законопроектом можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (http://www.minjust.gov.ua/) у рубриці «Обговорюємо законопроекти».