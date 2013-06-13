МВС України та Чорногорії домовилися про співпрацю. Фото

13 червня за участі прем’єр-міністра України Миколи Азарова та прем’єр-Міністра Чорногорії Міло Джукановича відбулося підписання ряду двосторонніх документів.



Віталій Захарченко та Бранімір Гвозденович Фото: МВС України

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, Меморандум про співробітництво між МВС України та МВС Чорногорії про боротьбу зі злочинністю з української сторони підписав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, від чорногорської - міністр туризму та сталого розвитку Бранімір Гвозденович.

Укладення Меморандуму слугуватиме практичним цілям боротьби зі злочинністю, зокрема захисту прав і законних інтересів громадян, боротьби з тероризмом та підкреслюватиме дотримання Україною своїх обов'язків перед світовою спільнотою щодо протидії злочинності.