У БНОН пройде позачергова атестація правоохоронців

У липні запланована позачергова атестація працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це сказав начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН) Міністерства внутрішніх справ України Олег Школьний.

Він зазначив, що “на жаль, доводиться констатувати факти виявлення працівників міліції, які, зраджуючи інтересам служби, самі здійснюють злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків”. За його словами, “по всіх таких випадках відкриваються кримінальні провадження, причини та умови цих фактів стають предметом гострого реагування МВС”.

За словами Школьного, “у липні поточного року заплановано позачергову атестацію працівників підрозділів БНОН, під час якої буде визначено тих працівників, які не в змозі ефективно працювати у боротьбі з наркозлочинністю”.