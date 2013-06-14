На Донеччині посадовці банку привласнювали кошти вкладників

У Донецькій області на поточному тижні набув чинності вирок Дружківського міського суду стосовно двох посадових осіб банку, які протиправним шляхом привласнювали гроші вкладників.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Управління СБУ в Донецькій області, було встановлено, що старший контролер-касир і контролер-касир міської філії Донецького обласного управління одного з банків підробляли платіжні документи, вносили зміни в комп`ютерній системі банківської установи та здійснювали фінансові операції з рахунками вкладників. За такою протиправною схемою працівники банку встигли привласнити гроші вкладників у сумі 200 тис гривень.

У березні 2012 року співробітники СБУ викрили незаконну діяльність працівників банку. Від злочинних дій правопорушників постраждало понад 30 осіб, всі вони - пенсіонери.

Вироком суду зловмисники були визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) та ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Правопорушникам призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки і позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю в банківських установах на 3 роки.