Поблизу Києва горів готель

Сьогодні о 7:40 у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області на вул. Петропавлівська, 24, на покрівлі п’ятиповерхового готельного комплексу «Верховина» виникла пожежа на площі 600 кв.м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 20 одиниць основної та спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

На момент пожежі у готелі було 30 людей, яких евакуювали. Рятувальники кажуть, що ніхто не постраждав.