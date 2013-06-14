Поблизу Києва горів готель
12:09, 14 червня 2013Кримінал
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Евакуювали 30 людей
Сьогодні о 7:40 у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області на вул. Петропавлівська, 24, на покрівлі п’ятиповерхового готельного комплексу «Верховина» виникла пожежа на площі 600 кв.м.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.
До гасіння пожежі залучено 20 одиниць основної та спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється.
На момент пожежі у готелі було 30 людей, яких евакуювали. Рятувальники кажуть, що ніхто не постраждав.
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