Українську міліцію перейменують у поліцію. До такої реформи вже готуються в міністерстві внутрішніх справ.

За словами урядовців, реорганізація вкрай необхідна. Адже образ радянського міліціонера застарів і не відповідає вимогам часу, пишуть «Подробности».

"Образ поліцейського зрозумілий всьому світу. А ось образ міліціонера сформований ще в радянські часи і існує в свідомості наших громадян досі. Це стереотип, і його безумовно потрібно змінювати. Але є інші питання: коли це потрібно зробити (змінити міліцію на поліцію) , у скільки це обійдеться. Крім того, разом із зміною назви повинна змінюватися суть. Ось тут і треба дуже грунтовно вивчати питання. Адже проста зміна вивіски нічого не дасть ", - сказав глава МВС Віталій Захарченко, пише «УНН».

Окрім цього, міністр додав, що результат зміни назви буде лише тоді, коли правоохоронні органи, як і саме суспільство, пройдуть процес модернізації.

"Ми поступово прийдемо до поліції. Це лише питання часу. Не можна все зробити швидко. Для початку треба змінити суть роботи міліції. Але це обов'язково відбудеться", - резюмував Захарченко.

Наразі на пострадянському просторі залишаються тільки дві країни з міліцією - Україна та Білорусь.