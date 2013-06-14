МВС спростовує, що в Криму викрали громадянина США

Інформація ЗМІ про викрадення в Криму громадянина США не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За даними МВС, американець, у якого є посвідка на проживання в Україні, протягом 6 років проживає в Бахчисарайському районі Криму. Останнім часом у нього з`явилися проблеми з наркотиками, і його дружина, до якої він застосовував насильницькі дії через вживання наркотичних речовин, звернулася в закриту клініку й уклала з медиками договір на лікування чоловіка.

”Наразі американець перебуває в закритій клініці, де проходить лікування. До нього виїжджав консул США й констатував відсутність порушень прав цієї людини”, - зазначили в МВС.

При цьому в міністерстві повідомили, що із заявою до міліції про нібито викрадення звернувся сусід американця, в якого також є проблеми з наркотиками.

Раніше в деяких українських ЗМІ з`явилася інформація про те, що в с. Передущельне, (Бахчисарайський р-н, АР Крим) був викрадений громадянин США Дженнен Стівен Уеслі.

Зокрема, видання з посиланням на сусіда Уеслі повідомляли, що 2 червня ввечері до будинку, де проживав американець, під`їхали дружина американця (громадянка Білорусі), її мати, адвокат, дільничний міліціонер, а також санітари приватної клініки, ”які вчинили незаконні насильницькі дії до Дженнена Стівена Уеслі, побили, силою заштовхали в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку”.

У місцевих ЗМІ також повідомили, що 10 червня Уеслі ”був виявлений” у приватній наркологічній клініці Бахчисарайського району, ”куди він нібито потрапив у важкому алкогольному сп`янінні (не п`є зовсім, можуть підтвердити всі сусіди), де й перебуває до сьогоднішнього дня”.