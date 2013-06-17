На Одещині викрили суддю-корупціонера

Співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю Одещини, за погодженням прокуратури області та Генеральної прокуратури України, було направлено до суду адміністративний протокол, складений за фактом вчинення адміністративного корупційного правопорушення виконуючим обов’язки голови одного з районних судів регіону.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на початку поточного року служитель Феміди прийняв до свого провадження адміністративну справу стосовно голови державної адміністрації того ж району, який на той час був безпосереднім керівником його дружини.

У подальшому, в порушення ст. 11 та 15 Кодексу суддівської етики, представник правосуддя виніс постанову на користь відповідача.

Однак Апеляційним судом Одеської області її було скасовано, відповідача визнано винним та накладено на нього штраф у сумі 1700 гривень.

Як з’ясувалося під час перевірки, в ході розгляду цієї адміністративної справи у судді виникла суперечність між особистими інтересами, що могло вплинути на його рішення.

Таким чином, суддя порушив ст. 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", ст. 172-7 (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів ) КупАП та п.п. 6, п. 4, ст. 54 Закону України "Про судоустрій та статус суддів". А саме: не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, не повідомив невідкладно безпосереднього керівника (Раду суддів або Апеляційний суд Одеської області) про наявність конфлікту інтересів та не склав відповідну постанову "Про самовідвід" аби уникнути конфлікту виниклих інтересів.

Зібрані за даним фактом матеріали знаходяться в Апеляційному суді Одеської області для визначення підсудності.