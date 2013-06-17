П’яний батько убив свого сина

У Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який убив свого 28-річного сина.

Як повідомили УНІАН у секторі зав’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області, 56-річний мешканець одного з сіл Зарічненського району завдав два ножові поранення синові в груди, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Як з’ясували міліціонери, 15 червня чоловік повернувся додому напідпитку. Це не сподобалося його сину, тому між чоловіками виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. Під час конфлікту батько схопив кухонний ніж та вдарив ним сина.

Сусіди, які стали свідками події, викликали швидку допомогу, а медики повідомили міліцію.

За частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До цього проблем із законом у підозрюваного не було.

У загиблого залишилася дружина та новонароджена дитина.