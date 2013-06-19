У МВС на досвіді британців боротимуться з кіберзлочинністю

За сприяння Посольства Великобританії в Україні представники міжнародної компанії «Team CYMRU» провели для українських оперативників навчальний тренінг «Розуміння, виявлення та розслідування протиправної діяльності в Інтернеті».

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, його темою стали особливості виявлення, документування та розслідування кіберзлочинів. Зокрема, йшлося про необхідність розуміння, спостереження, визначення та розслідування шкідливих дій в Інтернеті.

Учасники тренінгу ознайомилися з новаціями у сфері інтернет-криміналістики, що стосуються розуміння інтернет-трафіку, використання інструментів для його аналізу. Також однією з тем тренінгу стало питання щодо вивчення механізму створення, функціонування та дослідження бот-мереж і шкідливого програмного забезпечення.

У тренінгу взяли участь працівники Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та представники регіональних підрозділів цієї служби.