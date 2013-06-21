Українську спортсменку зарізали після дня народження

У місті Глухів Сумської області вбили відому біатлоністку, 28-річну Олену Демиденко. Після святкування дня народження її знайшли зарізаною.

За інформацією УМВС України трагедія сталася в ніч на 18 червня. Близько 6-ї ранку до міліції зателефонувала жінка й повідомила, що на порозі сусідського будинку лежить труп молодої жінки.

Як виявилося, напередодні спортсменка відзначала свій день народження. До вбивства може бути причетний співмешканець спортсменки, в якого в минулому вже була судимість за вбивство.