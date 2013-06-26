МЗС не захищатиме дані українців в інтернеті від іноземних спецслужб

МЗС України не має захищати персональні дані українців від іноземних держав.

Про це на брифінгу заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Це не компетенція МЗС", - пояснив Перебийніс, відповідаючи на запитання щодо захисту інформації про українців, яка знаходиться на серверах Apple, Google, Facebook та доступ до котрих можуть мати спецслужби США.

В МЗС також не висловили занепокоєння роботою сервісу Google Google Street View, який працює в Україні.

Нагадаємо, розвідка США зізналася, що стежить за іноземцями через інтернет. Американські спецслужби збирають через інтернет-компанії інформацію тільки про користувачів, які не є громадянами США і знаходяться за її межами, заявив директор національної розвідки США Джеймс Клеппер. За його словами, це дозволяють американські закони.

Ця заява була відповіддю на статтю The Washington Post в якій йшлося про те, що Агентство національної безпеки США і ФБР мають доступ до серверів Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple і отримують звідти будь-яку цікаву для них інформацію про користувачів, включаючи приватну переписку.

Тим часом британські спецслужби спричинили міжнародний скандал стеженням за німцями в інтернеті. Німецькі політики обурені тим, що Великобританія використала шпигунську програму Tempora для стеження за мільйонами європейців.

ТСН



