У Львові невідомі напали на знімальну групу «Савік Шустер Студії»

26 червня у центрі Львова невідомі скоїли напад на знімальну групу «Савік Шустер Студії».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як зазначається у повідомленні, «невідомі розбили камеру, викручували руки журналістці і заволоділи її службовим посвідченням». Знімальна група працювала над черговою програмою соціального ток-шоу "Шустер Life. Адреналін" про «чорних» благодійників.

«На нас напали, розбили камеру, відібрали журналістське посвідчення. Ми проводили журналістський експеримент: наскільки люди готові пожертвувати свої гроші іншим. Героїня сюжету – мати хворої дитини йшла центром Львова, маючи всі документи і отримувала допомогу від людей. В цей час підбігли люди, почали вимагати показати посвідчення, я їм пред‘явила, а вони скрутили руки, відібрали документ і почали бити камеру. Ми викликали наряд міліції», - розповіла кореспондент Альбіна Безроденко.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання журналістській діяльності працівникам центрального телеканалу.

Галицьким райвідділом міліції Львова зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як зазначається у повідомленні, близько 19.00 до правоохоронців звернулася 24-річна журналістка, кореспондент одного з центральних телеканалів, яка повідомила, що близько 18.30 на площі Ринок невідомі особи перешкоджали їй та оператору під час проведення зйомок програми про благодійність мешканців Львова, перешкоджали журналістській діяльності, вхопили за руку і вирвали журналістське посвідчення, яке викинули у смітник, а також намагалися пошкодити камеру.

Про дану подію було поінформовано МВС України, керівництво ГУ МВС України у Львівській області взяло розслідування даного правопорушення під особистий контроль.

Правоохоронці встановили і затримали зловмисників, яких було доставлено у Галицький райвідділ міліції. Тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування у цьому провадженні перебуває на контролі прокуратури Львівської області.

